Заварзина: в России нет уважения друг к другу. Брат брата никогда не спасёт

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина рассказала о том, с какими трудностями столкнулся её муж, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд, при переезде из США в Россию. Чемпионка мира поделилась также воспоминаниями о том, как ей сделали предложение выйти замуж.

«В России тяжело привыкнуть к тому, что нарушают твоё личное пространство. Например, в очередях. Нет у нас уважения. Не думаю, что кто-то станет отрицать этот факт. Мы друг друга не любим, не уважаем. Брат брата никогда не спасёт. Мы готовы друг друга забить. У нашей нации есть такое, да. Реально. Посмотрите на пробки.

Как мне Вик сделал предложение? Я сидела и плакала в машине, говоря Вику: «А можно мне уже предложение сделать?» Он остановился на берегу реки и, присев на одно колено, сказал: «Ну, это самое, выходи за меня». Так что никакой романтики не было», — приводит слова Заварзиной сайт телеканала «Матч ТВ».