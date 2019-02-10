Чепик и Хугаев стали победителями Кубка России по тяжёлой атлетике

Роман Чепик и Хетаг Хугаев одержали победы на Кубке России по тяжёлой атлетике, который проходит в Старом Осколе.

Чепик стал победителем соревнований в весовой категории до 89 кг с результатом 348 кг в сумме двоеборья (155 кг в рывке + 193 кг в толчке). Второе место занял Рамзан Аухадов, по итогам двух упражнений поднявший 332 кг (148+184). Третьим с результатом 330 кг (150+180) стал Владимир Сидоров.

Хугаев победил в категории до 96 кг, взяв вес в 376 кг (166+210). Вторым с результатом 375 кг (165+210) стал Егор Климонов. Давид Библ — третий (350 кг; 160+190).

Тяжёлая атлетике. Кубок России. Старый Оскол

Мужчины, до 89 кг

1. Роман Чепик — 348 кг (155+193).

2. Рамзан Аухадов — 332 кг (148+184).

3. Владимир Сидоров — 330 кг (150+180).

Мужчины, до 96 кг

1. Хетаг Хугаев — 376 кг (166+210).

2. Егор Климонов — 375 кг (165+210).

3. Давид Библ — 350 кг (160+190).