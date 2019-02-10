Фигуристы Суй Вэньцзинь и Хань Цун победили на чемпионате четырёх континентов

На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию, который проходит в Анахайме (США), первое место в парном катании заняли представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. В сумме по итогам короткой и произвольной программ они набрали 211,11 балла.

Вторыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (211,05). Третий результат показала китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян (205,42).

Чемпионат четырёх континентов. Анахайм, США

Спортивные пары.

1. Суй Вэньцзинь Суй/Хань Цун (Китай) – 211,11.

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 211,05.

3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 205,42.

4. Эшли Кэйн/Тимоти ЛеДюк (США) – 196,82.

5. Хэвен Денни/Брендон Фрэйзер (США) – 184,18.

6. Тара Кейн/Дэнни О’Ши (США) – 180,36.

7. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) – 159,05.

8. Камилла Руэст/Эндрю Вольф (Канада) – 158,91.