Фигуристы Суй Вэньцзинь и Хань Цун победили на чемпионате четырёх континентов

На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию, который проходит в Анахайме (США), первое место в парном катании заняли представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. В сумме по итогам короткой и произвольной программ они набрали 211,11 балла.
Вторыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (211,05). Третий результат показала китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян (205,42).
Чемпионат четырёх континентов. Анахайм, США
Спортивные пары.
1. Суй Вэньцзинь Суй/Хань Цун (Китай) – 211,11.
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 211,05.
3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 205,42.
4. Эшли Кэйн/Тимоти ЛеДюк (США) – 196,82.
5. Хэвен Денни/Брендон Фрэйзер (США) – 184,18.
6. Тара Кейн/Дэнни О’Ши (США) – 180,36.
7. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) – 159,05.
8. Камилла Руэст/Эндрю Вольф (Канада) – 158,91.