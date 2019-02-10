Фристайлистка Смирнова стала девятой в парном могуле на ЧМ в США

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова заняла девятое место в парном могуле на чемпионате мира в Парк-Сити.

Чемпионкой мира стала триумфатор Олимпийских игр 2018 года француженка Перрин Лаффон, опередившая в финале хозяйку соревнований Джаэлин Кауф со счётом 84,74 балла против 82,59. Бронзовую медаль выиграла ещё одна американка, Тесс Джонсон, которая обошла в малом финале победительницу соревнований в классическом могуле, представительницу Казахстана Юлию Галышеву, — 82,60 против 79,28. Смирнова выбыла на стадии 1/8 финала, уступив Кауф (77,16:82,27).

Победителем в аналогичной дисциплине среди мужчин стал олимпийский чемпион 2018 года канадец Микаэль Кингсбери. Четырёхкратный чемпион мира одолел американца Брэдли Уилсона, набрав 87,62 балла, тогда как его соперник получил только 84,69 очка. Третье место занял японец Хара Даити (83,31), который обошёл шведа Уолтера Уоллберга (79,37). Лучшим среди россиян стал Андрей Махнев, уступивший в 1/8 финала Уилсону (77,50:79,59) и ставший 11-м.

Фристайл. Чемпионат мира. Парк-Сити, США

Мужчины, парный могул

1. Микаэль Кингсбери (Канада).

2. Брэдли Уилсон (США).

3. Хара Даити (Япония)...

11. Андрей Махнев (Россия)...

30. Илья Чевский (Россия)...

34. Никита Паркачёв (Россия).

Женщины, парный могул

1. Перрин Лаффон (Франция).

2. Джаэлин Кауф (США).

3. Тесс Джонсон (США)...

9. Анастасия Смирнова (Россия).