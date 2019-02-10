Резцова: в Канаде не 50-градусные морозы, как в Якутии, там нормальные условия

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением по поводу проведения гонок в суровые морозы. Ранее на Кубке мира по биатлону в Кэнморе (Канада) из-за низкой температуры два спринта были перенесены с субботы на воскресенье.

«Можно ли проводить старты в такую погоду? Природа создана так, что всё непредсказуемо. В мою бытность такой погоды здесь не было. Конечно, если организаторы знали прогноз на это время, то, в принципе, могли бы всё развернуть обратно. Но вы представляете себе что такое развернуться? Этап Кубка мира — это престижно для каждой страны. Поэтому здесь не было никакой возможности. Более того, до 20 градусов ниже нуля проводить гонки разрешается. Ничего страшного, это нормально. Да и термобелья у спортсменов сейчас немерено. Это не пятидесятиградусные морозы, как у нас в Якутии.

Может быть, даже на руку мороз. Наши ребята, считаю, неплохо выступили. И в индивидуальной гонке у нас в двадцатку четыре спортсмена попали, и в эстафете были молодцы. Всё-таки боролись и дошли до бронзы. Женька Гараничев — было, конечно, предчувствие, что сейчас дрогнет он на «стойке». Так чётко вроде всё было, но потом замандражировал. Но молодец, добил и ходом подтянулся. И молодые Поварницын и Латыпов хорошо отработали, очень старались. Понимали, что надо, это командная, а не индивидуальная гонка, где можно себе лишний промах позволить. Не всё, конечно, гладко было, но молодцы", — цитирует Резцову «Матч ТВ».