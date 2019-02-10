Российские саночники исполнили гимн а капелла. Организаторы перепутали гимн

Российские саночники Семён Павличенко и Роман Репилов, ставшие чемпионом и серебряным медалистом чемпионата Европы в Оберхофе (Германия) соответственно, исполнили национальный гимн а капелла.

На церемонии награждения у организаторов соревнований возникли проблемы, поэтому сначала фонограмма гимна не была включена. Саночники взяли микрофон и исполнили гимн а капелла.

Видео исполнения гимна доступно на «Чемпионате».

Напомним, вчера, 9 февраля, Павличенко стал четырёхкратным чемпионом Европы в одиночных соревнованиях. Отметим, что россиянин — первый саночник в истории, кому удалось выиграть четыре личных титула.

Для Репилова эта медаль стала четвёртой на континентальных первенствах.

Чемпионат Европы в Оберхофе завершится сегодня, 10 февраля.