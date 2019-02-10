Костенюк и Гунина добились побед на шахматном турнире в Сент-Луисе

На шахматном турнире в Сент-Луисе (США) россиянка Александра Костенюк в партии четвёртого тура чёрными фигурами за 47 ходов сломила сопротивление француженки Мари Себаг.

Другая представительница России, Валентина Гунина, также чёрными на 51-м ходу партии обыграла Нану Дзагнидзе из Грузии.

После четырёх туров Костенюк возглавляет турнирную таблицу, набрав 3,5 очка. В активе Гуниной и американки Ирины Круш, которые делят второе-третье место, — по 3.

Призовой фонд турнира в Сент-Луисе составляет $ 150 тыс. Соревнования завершатся 16 февраля.

Напомним, в ноябре 2018 года Костенюк не сумела пробиться в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходил в Ханты-Мансийске.