Уно выиграл чемпионат четырёх континентов с рекордом в произвольной программе

Японский фигурист Сома Уно стал победителем соревнований в одиночном катании на чемпионате четырёх континентов, который проходит в Анахайме (США).

По сумме двух программ Уно набрал 289,12 балла. Отметим, что в произвольной программе японец установил новый мировой рекорд — 197,36 балла. Серебряным призёром чемпионата стал китайский фигурист Цзинь Боян (273,51). Тройку призёров замкнул американец Винсент Чжоу (272,22), который лидировал после короткой программы.

Для серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Уно этот титул стал первым в карьере.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Анахайм, США

Мужчины

1. Сома Уно (Япония) – 289,12.

2. Цзинь Боян (Китай) – 273,51.

3. Винсент Чжоу (США) – 272,22.

4. Киган Мессинг (Канада) – 267,61.

5. Джейсон Браун (США) – 258,89.

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 255,83.

7. Кейдзи Танака (Япония) – 251,54.

8. Томоки Хиваташи (США) – 236,79.

9. Брендан Керри (Австралия) – 224,44.

10. Нам Нгуен (Канада) – 216,49.