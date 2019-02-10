Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Репилов: вдруг включают чужой гимн. Мы сразу взяли микрофон и спели

Репилов: вдруг включают чужой гимн. Мы сразу взяли микрофон и спели
Другие / Прочие виды спорта

Российский саночник Роман Репилов, ставший серебряным призёром чемпионата Европы в Оберхофе (Германия), поделился впечатлениями от соревнований, а также рассказал об инциденте на церемонии награждения.

«Эх, четырёх соток (0,040 с) до золота не хватило… Отдаю должное Семёну Павличенко, может старичок. Но наш дуэт сегодня отличился не только на трассе, а ещё и на пьедестале. Стоим мы, значит, готовимся слушать наш гимн, а тут вдруг включают чужой, мы поворачиваемся, смотрим на Уилли Уилманна (сотрудник Международной федерации санного спорта. — Прим. ред.), а он не в курсе, что происходит. Не долго думая, мы взяли микрофон и спели гимн… Все были в восторге, даже в гостинице подходят люди и говорят: „Вау, круто, самое невероятное награждение, которое мы видели“. Спасибо всем болельщикам за поддержку, всё для вас», — написал Репилов в своём «инстаграме».

Напомним, Репилов и Павличенко на церемонии награждения исполнили гимн а капелла.

Российские саночники исполнили гимн а капелла. Организаторы перепутали мелодию
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент