Загитова: пыталась бросить фигурное катание раз семь

Олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова рассказала, что неоднократно пыталась бросить фигурное катание, но твёрдо решила продолжать заниматься любимым делом.

«Пыталась бросить фигурное катание раз семь. Поначалу меня останавливали родители. А потом уже сама поняла, что хочу этим заниматься и мне это нравится.



Я просто была ребёнком. Как и всем детям, мне хотелось дурачиться, играть на площадках, на тот же каток сходить с друзьями. Но на седьмой раз осознала, насколько мне это важно.

Как заставить себя трудиться каждый день? Если поставил цель и идёшь к ней, то она тебя и мотивирует дальше. Каждому спортсмену даётся отдых, чтобы собраться с силами и вновь начать работать. Летом у нас есть отпуск две-три недели. Этого хватает, чтобы отдохнуть", — заявила Загитова в трансляции, которую организовал журнал Glamour.