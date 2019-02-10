В хорватском Сплите на ватерполистов сербской «Црвены Звезды» напали хулиганы

В Сплите (Хорватия) на ватерполистов сербского клуба «Црвена Звезда» (Белград) напали местные хулиганы, сообщает Slobodna Dalmacija.

В субботу, 9 февраля, в день игры между «Црвеной Звездой» и местным клубом «Морнар» произошёл этот неприятный инцидент. Четверо игроков белградского клуба отдыхали в одном из кафе на набережной Адриатического моря, и к ним подошла группа из пяти незнакомцев с требованием снять куртки с эмблемой клуба. После отказа хулиганы набросились на ватерполистов и принялись избивать их.

Троим ватерполистам впоследствии удалось убежать от хулиганов, а вратарь «Црвены Звезды» спрыгнул с набережной в море, спасаясь от нападавших. По словам очевидцев, нападение было спланированным.

В итоге белградская команда отказалась проводить матч против «Морнара», он был отменён и перенесён на неопределённый срок.