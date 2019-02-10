Гараничев первым из россиян выйдет на старт спринта в Кэнморе

Сегодня, 10 февраля, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится мужская спринтерская гонка. Из-за сильных морозов соревнования были перенесены с 9 февраля на воскресенье, 10-е.

Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший 23-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (25-й), Александр Поварницын (30-й), Эдуард Латыпов (32-й), Сергей Корастылёв (71-й) и Юрий Шопин (85-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует 14-м.

Старт гонки будет дан в 22:20 по московскому времени.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий изначально запланированная гонка с общего старта на 15 км была отменена. Вместо неё организаторы решили провести спринт.