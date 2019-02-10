Российские биатлонистки получили стартовые номера на спринт в Кэнморе

В ночь с 10 на 11 февраля на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится женская спринтерская гонка. Из-за сильных морозов соревнования были перенесены с 9 февраля на воскресенье, 10-е.

Первой из россиянок в гонку отправится Лариса Куклина, получившая третий стартовый номер. Затем в борьбу вступят Валерия Васнецова (19-й), Маргарита Васильева (36-й), Ульяна Кайшева (38-й), Лейсан Бикташева (72-й) и Кристина Ильченко (92-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер выйдет на старт под 17-м номером.

Старт гонки будет дан 11 февраля в 0:45 по московскому времени.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий изначально запланированная гонка с общего старта на 12,5 км была отменена. Вместо неё организаторы решили провести спринт.