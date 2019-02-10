Леонова: на ЧМ россиянки при чистых прокатах обеих программ опередят Кихиру

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова подвела итоги турнира четырёх континентов. У женщин в одиночном катании победу одержала японка Рика Кихира.

Напомним, в финале Гран-при в Ванкувере (Канада) 16-летняя спортсменка обошла россиянок Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву, занявших второе и третье места соответственно.

«Возможно ли бороться с Кихирой на чемпионате мира? Считаю, да. Как показывает практика, она срывная девочка. Особенно в короткой программе не всё идёт гладко, а потом в произвольной она выкарабкивается. Конечно, Кихира очень сильная спортсменка, но при чистых прокатах обеих программ наши девочки должны быть повыше», — цитирует Леонову «Спорт день за днём».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Сайтаме (Япония) с 18 по 24 марта.