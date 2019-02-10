Вяльбе: план на ЧМ по лыжным видам спорта — одна-две медали каждого достоинства

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, какой медальный план стоит перед командой на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который состоится в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта.

«Давно уже стараюсь не делать прогнозов. Можно достаточно успешно выступать на этапах Кубка мира, но ни разу не попасть на пьедестал на Олимпиаде или чемпионате мира. Согласитесь, это разные истории. Чемпион мира или олимпийский чемпион — это на всю жизнь, а вот победы или призовые места на этапах Кубка мира никто лет через пять и не вспомнит. Разве что статистики, отвечающие за инфографику во время трансляций. Надеюсь, мои спортсмены это прекрасно понимают и будут отвоёвывать своё место в истории, как положено.

А план у нас такой — одна-две медали каждого достоинства. На это и ориентируемся", — цитирует Вяльбе «Команда России».

Первые гонки состоятся 21 февраля. Лыжники выйдут на старт спринта свободным стилем.