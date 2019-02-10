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Шведки выиграли командный спринт на этапе КМ в Лахти, Алёшина и Шаповалова — 4-е

Шведки выиграли командный спринт на этапе КМ в Лахти, Алёшина и Шаповалова — 4-е
Другие / Лыжный спорт

Российские лыжницы Татьяна Алёшина и Евгения Шаповалова, представлявшие команду Россия-2, остановились в шаге от пьедестала в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Победительницами соревнований стали шведки Ида Ингемарсдоттер и Мая Дальквист, вторыми к финишу с отставанием 1,84 секунды пришли норвежки Тириль Уднес Венг и Майкен Касперсен Фалла. Вторая команда Швеции в составе Эвелины Сеттлин и Ханны Фальк заняла третье место (+3,55).

Алёшина и Шаповалова отстали от триумфаторов гонки на 4,18 секунды. Ещё один российский дуэт в составе Елены Соболевой и Натальи Матвеевой расположился на шестом месте (+8,30).

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Женщины, командный спринт
1. Швеция-1 (Ида Ингемарсдоттер, Мая Дальквист) — 18:24,96.
2. Норвегия-1 (Тириль Уднес Венг, Майкен Касперсен Фалла) — +1,84.
3. Швеция-2 (Эвелина Сеттлин, Ханна Фальк) — +3,55.
4. Россия-2 (Татьяна Алёшина, Евгения Шаповалова) — +4,18...
6. Россия-1 (Елена Соболева, Наталья Матвеева) — +8,30.

Лыжные гонки. КМ-2018. Женщины. Командный спринт. Классический спринт
10 февраля 2019 года, воскресенье. 15:30 МСК
1
Швеция-1
18:24.96
2
Норвегия-1
18:26.80
3
Швеция-2
18:28.51
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