Шведки выиграли командный спринт на этапе КМ в Лахти, Алёшина и Шаповалова — 4-е

Российские лыжницы Татьяна Алёшина и Евгения Шаповалова, представлявшие команду Россия-2, остановились в шаге от пьедестала в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Победительницами соревнований стали шведки Ида Ингемарсдоттер и Мая Дальквист, вторыми к финишу с отставанием 1,84 секунды пришли норвежки Тириль Уднес Венг и Майкен Касперсен Фалла. Вторая команда Швеции в составе Эвелины Сеттлин и Ханны Фальк заняла третье место (+3,55).

Алёшина и Шаповалова отстали от триумфаторов гонки на 4,18 секунды. Ещё один российский дуэт в составе Елены Соболевой и Натальи Матвеевой расположился на шестом месте (+8,30).

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия

Женщины, командный спринт

1. Швеция-1 (Ида Ингемарсдоттер, Мая Дальквист) — 18:24,96.

2. Норвегия-1 (Тириль Уднес Венг, Майкен Касперсен Фалла) — +1,84.

3. Швеция-2 (Эвелина Сеттлин, Ханна Фальк) — +3,55.

4. Россия-2 (Татьяна Алёшина, Евгения Шаповалова) — +4,18...

6. Россия-1 (Елена Соболева, Наталья Матвеева) — +8,30.