Норвежцы выиграли командный спринт на этапе КМ в Лахти, Мальцев и Ретивых — 4-е

Российские лыжники Артём Мальцев и Глеб Ретивых заняли четвёртое место в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Победу с результатом 18 минут 57,19 секунды одержала первая норвежская сборная, за которую выступали Эмиль Иверсен и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Команда Норвегия-2 в составе Синдре Бьёрнестада Скара и Эйрика Брандсдаля пришла к финишу второй (+0,65). Третьими стали хозяева соревнований Ийво Нисканен и Ристоматти Хакола (+0,71).

Мальцев и Ретивых уступили победителям 2,69 секунды. Вторая российская команда в составе Андрея Собакарёва и Александра Терентьева пришла к финишу десятой (+28,49).

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия

Мужчины, командный спринт

1. Норвегия-1 (Эмиль Иверсен, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 18.57,19.

2. Норвегия-2 (Синдре Бьёрнестад Скар, Эйрик Брандсдаль) — +0,65.

3. Финляндия-1 (Ийво Нисканен, Ристоматти Хакола) — +0,71.

4. Россия-1 (Артём Мальцев, Глеб Ретивых) — +2,69...

10. Россия-2 (Андрей Собакарёв, Александр Терентьев) — +28,49.