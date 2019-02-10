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Мозер будет готовить фигуристов Тарасову и Морозова к чемпионату мира в Японии

Мозер будет готовить фигуристов Тарасову и Морозова к чемпионату мира в Японии
Другие / Фигурное катание

Российский тренер Нина Мозер заявила, что подключится к работе по подготовке спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к чемпионату мира в Японии.

«С октября помогала ребятам, приезжала к ним. Сейчас договорились с ними и с Максимом Траньковым, что подготовку к чемпионату мира проведём вместе на нашем катке „Вдохновение“. У Максима всё прекрасно получается, просто мы исходили из тех соображений, что Жене и Володе перед чемпионатом мира будет легче работать в привычной обстановке — всё-таки они восемь лет проработали на этом льду. Будем работать в привычном ежедневном режиме, по семь часов — всё как раньше», — цитирует Мозер ТАСС.

В минувшем сезоне Тарасова и Морозов выиграли серебряные медали чемпионата мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2019 пройдёт в Сайтаме (Япония) с 18 по 24 марта.

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