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Шиховой не хватило 0,05 секунды до медали на дистанции 1500 на ЧМ в Инцелле

Шиховой не хватило 0,05 секунды до медали на дистанции 1500 на ЧМ в Инцелле
Другие / Конькобежный спорт

Российская конькобежка Екатерина Шихова остановилась в шаге от пьедестала на дистанции 1500 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия).

Чемпионкой мира на этой дистанции с рекордом трека (1 минута 52,81 секунды) стала пятикратная олимпийская чемпионка Ирен Вюст. Серебряную медаль выиграла японка Михо Такаги (+0,50). Американка Бриттани Боу стала третьей (+0,55). Шихова уступила чемпионке мира 0,60 секунды.

В десятку сильнейших вошли также две россиянки: Евгения Лаленкова заняла седьмое место (+2,13), Елизавета Казелина — девятая (+3,29).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия
Женщины, 1500 м
1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.52,81 (рекорд катка).
2. Михо Такаги (Япония) — +0,50.
3. Бриттани Боу (США) — +0,55.
4. Екатерина Шихова (Россия) — +0,60...
7. Евгения Лаленкова (Россия) — +2,13...
9. Елизавета Казелина (Россия) — +3,29.

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Женщины. 1500 м
10 февраля 2019 года, воскресенье. 16:30 МСК
1
Ирен Вюст
Нидерланды
1:52.814
2
Михо Такаги
Япония
1:53.323
3
Бриттани Боу
США
1:53.369
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