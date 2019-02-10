Шиховой не хватило 0,05 секунды до медали на дистанции 1500 на ЧМ в Инцелле

Российская конькобежка Екатерина Шихова остановилась в шаге от пьедестала на дистанции 1500 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия).

Чемпионкой мира на этой дистанции с рекордом трека (1 минута 52,81 секунды) стала пятикратная олимпийская чемпионка Ирен Вюст. Серебряную медаль выиграла японка Михо Такаги (+0,50). Американка Бриттани Боу стала третьей (+0,55). Шихова уступила чемпионке мира 0,60 секунды.

В десятку сильнейших вошли также две россиянки: Евгения Лаленкова заняла седьмое место (+2,13), Елизавета Казелина — девятая (+3,29).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия

Женщины, 1500 м

1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.52,81 (рекорд катка).

2. Михо Такаги (Япония) — +0,50.

3. Бриттани Боу (США) — +0,55.

4. Екатерина Шихова (Россия) — +0,60...

7. Евгения Лаленкова (Россия) — +2,13...

9. Елизавета Казелина (Россия) — +3,29.