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Сборная России уступила Испании в первом матче на чемпионате Европы по регби

Сборная России уступила Испании в первом матче на чемпионате Европы по регби
Другие / Прочие виды спорта

Сборная России проиграла Испании в первом туре чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 16:14 в пользу хозяев.

Чемпионат Европы. Первый тур

Мадрид, Испания

Испания – Россия – 16:14 (7:14)
Россия: попытки – Остроушко (2), реализации – Кушнарев (2).

Во втором туре европейского первенства российская команда сыграет со сборной Бельгии, матч пройдёт в Сочи 16 февраля.

Чемпион Европы определится по итогам однокругового турнира. Заключительный, пятый тур европейского первенства состоится 17 марта.

В 2018 году сборная России стала серебряным призёром чемпионата Европы. Действующим чемпионом континента является сборная Грузии, бронзу в 2018 году взяли немецкие регбисты.

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