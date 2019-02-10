Сборная России уступила Испании в первом матче на чемпионате Европы по регби

Сборная России проиграла Испании в первом туре чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 16:14 в пользу хозяев.
Чемпионат Европы. Первый тур
Мадрид, Испания
Испания – Россия – 16:14 (7:14)
Россия: попытки – Остроушко (2), реализации – Кушнарев (2).
Во втором туре европейского первенства российская команда сыграет со сборной Бельгии, матч пройдёт в Сочи 16 февраля.
Чемпион Европы определится по итогам однокругового турнира. Заключительный, пятый тур европейского первенства состоится 17 марта.
В 2018 году сборная России стала серебряным призёром чемпионата Европы. Действующим чемпионом континента является сборная Грузии, бронзу в 2018 году взяли немецкие регбисты.