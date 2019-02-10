Вяльбе: очень сложно, когда команда слабая, но ещё сложнее, когда она сильная

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о формировании состава на чемпионат мира в Зеефельде.

«Мы выбрали практически всех лучших на сегодняшний день с учётом стилей гонок. Безусловно, в первую очередь учитывались результаты на Кубке мира, в состав попадали те, кто забегал в призы или дважды был в топ-6. Но только названными не ограничивались. На этапах Кубка мира мы учитывали и мужчин тех, кто попадал в топ-20, у женщин этот интервал был чуть шире – топ-23. На российских стартах и молодёжном чемпионате мира спортсмены тоже набирали очки. В итоге подсчитали общий рейтинг и выбрали сильнейших.

Я скажу так: очень сложно, когда команда слабая, но ещё сложнее, когда она сильная. В том, что наша команда сильная, сомнений нет.

Последние кандидатуры определили только накануне после личного спринта в Лахти. Были одни мысли, потом пришлось кое-что поменять и даже прибегнуть к тренерскому голосованию. Один из спортсменов получил всего на голос больше другого и был включён в состав, хотя рейтинговых очков у него меньше.

Я считаю, что у нас хорошая и сбалансированная команда, которая готова бороться за самые высокие места", — цитирует Вяльбе проект «На лыжи».