«Ростов-Дон» обыграл «Оденсе» и вышел в 1/4 финала женской ЛЧ по гандболу

В третьем матче основного раунда Лиги чемпионов по гандболу «Ростов-Дон» на выезде обыграл датский «Оденсе» — 30:26.



Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Основной раунд. Третий тур

«Оденсе» (Дания) — «Ростов-Дон» (Россия) — 26:30 (13:17)

«Ростов-Дон»: Мехдиева, Седойкина (9/26, 35%), Пессоа (1/10, 10%); Манагарова — 6, Сень — 4, Петрова — 3, Аббинг — 3, Таженова — 3, Судакова — 2, Бобровникова — 2, Маслова — 2, Макеева — 2, Борщенко — 2, Сливинская.

Клуб из Ростова-на-Дону одержал пятую победу в семи матчах при одной ничьей и одном поражении. Ростовчанки набрали 11 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы 1, уступая по дополнительным показателям набравшему столько же баллов французскому «Мецу». «Ростов-Дон» обеспечил себе выход в 1/4 финала.



Следующий матч основного раунда Лиги чемпионов «Ростов-Дон» проведёт на своей площадке 23 февраля с «Мецем».