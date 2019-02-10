Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧЕ по санному спорту

В Оберхофе (Германия) завершился чемпионат Европы по санному спорту. Турнир был совмещён с этапом Кубка мира.

Сборная России заняла второе место в медальном зачёте, выиграв две награды. В соревнованиях одиночных саней у мужчин золото взял Семён Павличенко, серебро завоевал Роман Репилов.

Первое место в медальном зачёте заняла сборная Германии. Немецкие саночники выиграли две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. На третьем месте расположились итальянцы, у которых 1 золотая медаль.

Напомним, чемпионат Европы завершился сегодняшней эстафетой. Российские саночники Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли пятое место, победу одержала сборная Италии.