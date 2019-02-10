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Конькобежка Казелина стала третьей в масс-старте на чемпионате мира

Конькобежка Казелина стала третьей в масс-старте на чемпионате мира
Другие / Конькобежный спорт

Российская спортсменка Елизавета Казелина завоевала бронзовую медаль в масс-старте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Инцелле (Германия).

Казелина набрала 20 очков. Победу одержала голландка Ирене Схаутен (60), второй стала канадка Ивани Блонден (40).

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Женщины. Масс-старт
10 февраля 2019 года, воскресенье. 18:21 МСК
1
Ирене Схаутен
Нидерланды
8:27.840
2
Ивани Блонден
Канада
8:28.460
3
Елизавета Казелина
Россия
8:29.290

Сборная России завоевала 11-ю награду чемпионата мира в Инцелле (одно золото и 10 бронзовых медалей) и занимает шестое место в общем зачёте. Лидирует сборная Нидерландов (8-6-2).

Ранее сегодня конькобежке Екатерине Шиховой не хватило 0,05 секунды до медали на дистанции 1500 м, а Денис Юсков на аналогичной дистанции завоевал бронзу.

В данный момент на чемпионате мира проходит мужской масс-старт. Турнир завершится сегодня.

Юсков взял бронзу на ЧМ по конькобежному спорту
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