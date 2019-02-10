Семериков стал 7-м в масс-старте на ЧМ по конькобежному спорту, Захаров — 21-м

Российский спортсмен Данила Семериков занял седьмое место в масс-старте на чемпионате мира по конькобежному спорту в Инцелле (Германия).
Семериков набрал 3 очка. Другой россиянин Руслан Захаров занял 21-е место. Победу одержал американец Джой Мантиа (60 очков), вторым стал южнокореец Ум Чон Хо (40), бронзу выиграл его соотечественник Чхун Джэ Вону (21).
Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Мужчины. Масс-старт
10 февраля 2019 года, воскресенье. 18:30 МСК
1
Джой Мантиа
США
7:35.660
2
Ум Чхон Хо
Южная Корея
7:36.110
3
Чхун Чжэ Вон
Южная Корея
7:36.300
Сборная России завоевала на чемпионате мира в Инцелле 11 наград (одно золото и 10 бронзовых медалей) и заняла шестое место в общем зачёте. Выиграла сборная Нидерландов (8-6-2), второе — Чехии (2-0-0), третье — Норвегии (1-3-0).
Ранее сегодня конькобежке Екатерине Шиховой не хватило 0,05 секунды до медали на ЧМ, а Денис Юсков и Елизавета Казелина завоевали бронзу.