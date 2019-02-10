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Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку

Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку
Другие / Конькобежный спорт

Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку в Турине.

За российскую команду выступали Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Павел Ситников и Евгения Захарова. Они показали результат 2 минуты 40,553 секунды. Второе место заняла сборная Канады (2.40,614), третьими стали американские спортсмены (2.43,493).

Шорт-трек. Кубок мира. Турин (Италия)

Смешанная эстафета

1. Россия (Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Павел Ситников, Евгения Захарова) — 2.40,553

2. Канада — 2.40,614

3. США — 2.43,493

Напомним, в конце сезона по сумме очков определяются победители Кубка мира по шорт-реку на индивидуальных дистанциях (500, 1000 и 1500 м), в эстафете и в командном зачёте.

Елистратов – чемпион Европы по шорт-треку на дистанции 1000 м, Айрапетян – 3-й
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