Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку

Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку в Турине.



За российскую команду выступали Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Павел Ситников и Евгения Захарова. Они показали результат 2 минуты 40,553 секунды. Второе место заняла сборная Канады (2.40,614), третьими стали американские спортсмены (2.43,493).



Шорт-трек. Кубок мира. Турин (Италия)

Смешанная эстафета

1. Россия (Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Павел Ситников, Евгения Захарова) — 2.40,553



2. Канада — 2.40,614



3. США — 2.43,493

Напомним, в конце сезона по сумме очков определяются победители Кубка мира по шорт-реку на индивидуальных дистанциях (500, 1000 и 1500 м), в эстафете и в командном зачёте.