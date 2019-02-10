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Шпилевая и Смирнов выиграли турнир по фигурному катанию Bavariаn Open

Шпилевая и Смирнов выиграли турнир по фигурному катанию Bavariаn Open
Другие / Фигурное катание

Российская танцевальная пара Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов выиграла международный турнир Bavarian Open в Оберстдорфе. Фигуристы занимали третье место после ритм-танца, но выиграли произвольный и завоевали золотые медали.

Ещё одна российская пара Людмила Сосницкая — Павел Головишников шла шестой после первого вида, но снялась с соревнований.

В турнире юниорских танцевальных пар лучший результат из четырёх участвующих российских дуэтов показали Алиса Абдуллина и Максим Нуралиев, которые с 122,47 балла заняли 10-е место.

Bavarian Open. Оберстдорф (Германия)

Ритм-танец

1. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов (Россия) — 173,55
2. Дженнифер Урбан — Бенджамин Штефан (Германия) — 172,45
3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуис (Финляндия) — 166,60.

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