Шпилевая и Смирнов выиграли турнир по фигурному катанию Bavariаn Open

Российская танцевальная пара Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов выиграла международный турнир Bavarian Open в Оберстдорфе. Фигуристы занимали третье место после ритм-танца, но выиграли произвольный и завоевали золотые медали.



Ещё одна российская пара Людмила Сосницкая — Павел Головишников шла шестой после первого вида, но снялась с соревнований.



В турнире юниорских танцевальных пар лучший результат из четырёх участвующих российских дуэтов показали Алиса Абдуллина и Максим Нуралиев, которые с 122,47 балла заняли 10-е место.



Bavarian Open. Оберстдорф (Германия)

Ритм-танец

1. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов (Россия) — 173,55

2. Дженнифер Урбан — Бенджамин Штефан (Германия) — 172,45

3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуис (Финляндия) — 166,60.