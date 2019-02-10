Россия закончила ЧМ по конькобежному спорту с лучшим результатом в истории

В Инцелле (Германия) завершился чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

Сборная России закончила турнир с 11 медалями (1 золотая и 10 бронзовых). Это лучший результат российских конькобежцев в истории. Предыдущий рекорд (6 медалей, 3 золотые) был установлен на чемпионате мира 2016 года в Коломне.

Единственную золотую медаль России принёс Руслан Мурашов, победивший на дистанции 500 м.

Россияне заняли шестое место в медальном зачёте ЧМ. Победила сборная Нидерландов (8-6-2), второй стала Чехия (2-0-0), третьей — Норвегия (1-3-0).

Чемпионаты мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проводятся ежегодно, за исключением олимпийских сезонов. Первый турнир состоялся в 1996 году.