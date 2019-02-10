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Мазе: IBU поступил правильно, отменив гонки. Это сбережет здоровье спортсменов

Мазе: IBU поступил правильно, отменив гонки. Это сбережет здоровье спортсменов
Другие / Биатлон

Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе прокомментировал решение отменить спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) из-за мороза.

«IBU принял правильное решение, отменив сегодняшние гонки. Это сбережет здоровье спортсменов.

Очень жаль Кэнмор, который приложил много усилий для подготовки соревнований. Увидимся, Канада», – написал Мазе в своём «твиттере».

Напомним, изначально спринты должны были состояться 9 февраля, но были перенесены на 10-е. Мужской спринт был запланирован на 22:20 мск, а женская гонка должна была пройти 11 февраля в 00:45 мск. Также в Кэнморе сократили дистанции индивидуальных гонок, а затем вместо масс-стартов решили провести спринты.

Восьмой этап Кубка мира пройдёт в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 17 февраля.

Спринтерские гонки на этапе КМ по биатлону в Канаде отменены
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