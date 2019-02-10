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Петров стал первым на турнире в Любляне, Лазукин — вторым

Петров стал первым на турнире в Любляне, Лазукин — вторым
Другие / Фигурное катание

Российские фигуристы Александр Петров и Андрей Лазукин заняли первое и второе места соответственно на международном турнире Dragon Trophy в Любляне.

Петров, занимавший второе место после короткой программы, выиграл произвольную и турнир. Лидер после первого вида Андрей Лазукин стал четвёртым в произвольной программе и завоевал серебро.

В юниорских соревнованиях на турнире Dragon Trophy россиянин Глеб Литфуллин стал первым среди юношей (результат — 198,54 балла), а Алина Соловьева выиграла состязания среди девушек, набрав 152,35 балла.

Фигурное катание. Dragon Trophy. Любляна (Словения)

Мужчины. Итоги

1. Александр Петров — 216,63
2. Андрей Лазукин (все Россия) — 214,37
3. Бурак Демирбога (Турция) — 191,48

Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy в Любляне
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