Петров стал первым на турнире в Любляне, Лазукин — вторым

Российские фигуристы Александр Петров и Андрей Лазукин заняли первое и второе места соответственно на международном турнире Dragon Trophy в Любляне.



Петров, занимавший второе место после короткой программы, выиграл произвольную и турнир. Лидер после первого вида Андрей Лазукин стал четвёртым в произвольной программе и завоевал серебро.

В юниорских соревнованиях на турнире Dragon Trophy россиянин Глеб Литфуллин стал первым среди юношей (результат — 198,54 балла), а Алина Соловьева выиграла состязания среди девушек, набрав 152,35 балла.

Фигурное катание. Dragon Trophy. Любляна (Словения)

Мужчины. Итоги

1. Александр Петров — 216,63

2. Андрей Лазукин (все Россия) — 214,37

3. Бурак Демирбога (Турция) — 191,48