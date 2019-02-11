Васильев: уровень организации этапа в Кэнморе оставляет желать лучшего

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал отмену спринтерских гонок на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада) из-за низкой температуры.

«Учитывая неутешительный прогноз погоды, можно было ожидать отмены спринтерских гонок. Никакой необходимости проводить североамериканские этапы в преддверии чемпионата мира нет. Заниматься развитием биатлона в данном регионе стоит после главного старта сезона. Соревнования проходят там на протяжении уже многих лет, но никаких положительных сдвигов не прослеживается: всё блёкло, невзрачно. А болельщиков и вовсе разыскивают по интернету.

Это не уровень современного биатлона, даже кубки IBU в Европе организуют более масштабно. Перенос спринтерских гонок говорит об уровне организации этапа — она оставляет желать лучшего. Можно было предложить перенести этап на более позднее время, зная о погоде. Даже если получится провести гонки, лучше поберечь спортсменов. Ведь впереди чемпионат мира», — приводит слова Васильева «RT на русском».