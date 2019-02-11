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Чок и Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду

Чок и Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду
Другие / Фигурное катание

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс победили на чемпионате четырёх континентов в Анахайме (США) в соревнованиях танцевальных пар. Вторыми стали канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже, третий результат продемонстрировали их соотечественники Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Анахайм, США
Танцевальные пары. Итоговый результат
1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 207,42.
2. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 203,93.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 202,45.
4. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 201,66.
5. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 189,87.
6. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 186,91.
7. Шиюэ Ван/Лю Синьюй (Китай) – 169,11.
8. Чэнь Хун/Чжомин Сунь (Китай) – 156,89.

Фигуристы Суй Вэньцзинь и Хань Цун победили на чемпионате четырёх континентов
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