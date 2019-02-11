Чок и Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс победили на чемпионате четырёх континентов в Анахайме (США) в соревнованиях танцевальных пар. Вторыми стали канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже, третий результат продемонстрировали их соотечественники Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.



Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Анахайм, США

Танцевальные пары. Итоговый результат

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 207,42.

2. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 203,93.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 202,45.

4. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 201,66.

5. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 189,87.

6. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 186,91.

7. Шиюэ Ван/Лю Синьюй (Китай) – 169,11.

8. Чэнь Хун/Чжомин Сунь (Китай) – 156,89.