Рапиристка Иванова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Турине

Российская рапиристка Анастасия Иванова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Турине (Италия). Победительницей соревнований стала итальянка Аличе Вольпи. В финале она одолела соотечественницу Элизу Ди Франчиску.

Третье место также заняла итальянка Франческа Палумбо.



Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова продемонстрировала пятый результат.

Фехтование. Этап Кубка мира. Турин (Италия)

Женщины. Рапира

1. Аличе Вольпи (Италия)

2. Элиза Ди Франчиска (Италия).

3. Франческа Палумбо (Италия).

3. Анастасия Иванова (Россия)...

5. Инна Дериглазова (Россия)...

8. Лариса Коробейникова (Россия)...

23. Лейла Пириева (Россия).

Анастасия Иванова — бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в командных соревнованиях.