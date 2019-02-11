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Муж Кузьминой: Настю не расстроила отмена гонок в Кэнморе

Муж Кузьминой: Настю не расстроила отмена гонок в Кэнморе
Другие / Биатлон

Даниэль Кузьмин, муж и тренер словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой, прокомментировал решение Международного союза биатлонистов отменить спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада) из-за сильных морозов.

«Это было единственное решение. Вышли тестировать лыжи в воскресенье: светило солнце, но было холодно. Для спортсменов невозможно было проводить гонки. Расстроилась ли Настя? Нет, впереди ещё будут гонки.

Естественно, готовимся к каждой гонке. Что-то переносят, отменяют, это вносит коррективы в подготовительный период. Не очень положительно это влияет на спортсменов и сервис-группу. Здесь снег был абсолютный наждак. Классикой лучше бежать, чем коньком. Сложные условия и в плане ветра. Во время индивидуальной гонки его почти не было, а во время эстафет, наоборот, был сильный», — цитирует Кузьмина сайт «Матч ТВ».

Восьмой этап Кубка мира стартует в Солт-Лейк-Сити (США) 14 февраля.

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