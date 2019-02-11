Ростовцев: как бы Логинов ни выступил на ЧМ, все будут умными задним числом

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев ответил на вопрос о том, можно ли улучшить стрельбу Александра Логинова до чемпионата мира в Эстерсунде, который пройдёт с 7 по 17 марта.

«Абсолютно спокойно! Самое главное, чтобы Александр чётко понимал, какие ошибки приводят к промахам на рубежах. Есть много разных технических элементов. Может, где-то теряется концентрация, или левая рука, или в обработке спуска, дыхании, удержании… Эти ошибки можно исправить. Мы знаем, что Саша умеет стрелять. Очень важны собранность на рубеже и небоязнь промахов. Когда спортсмен начинает перестраховываться, это приводит к ошибкам.



Думаю, что сейчас не надо делать большого объёма стрелковой работы. Просто вдумчивая работа. Где-то на тренаже, где-то без нагрузки. Полежать, постоять на изготовку. Вспомнить эти ощущения, устойчивость оружия, отработку спуска. Ничего страшного здесь нет.



Мартен Фуркад не поехал в Северную Америку, потому что не нуждается в определённой тренировочной работе. Йоханнес Бё там выступает. У него хорошая форма. Всё индивидуально. Сейчас вам никто не скажет, что хорошо, а что плохо. Все будут умными задним числом. Если Логинов на чемпионате мира выступит неудачно, то скажут: «Надо было не ездить, а тренироваться». А если всё будет нормально, напротив, заявят: «Мы говорили, что надо было ехать. Настояли на том, чтобы Саша выступал. Ничего страшного в этом не было».

Логинова видят наследником Шипулина? Я бы ушёл от этих штампов. На сегодняшний момент Саша Логинов – лидер нашей команды. Это объективно по результатам. Он идёт вторым в общем зачёте Кубка мира. Мне кажется, что некорректно сравнивать Логинова с Шипулиным. Это только добавляет психологического воздействия, которое и так на Сашу предостаточно оказано", — цитирует Ростовцева «Спорт день за днём».

Ростовцев также прокомментировал целесообразность привлечения в сборную России психолога.

«Психолог бы никому не помешал. Не только Логинову. Но где такого взять? Это всё очень индивидуально. Когда я работал в сборной России, мы поднимали тему спортивного психолога, но у большинства биатлонных тренеров России, кроме насмешек, это ничего не вызывало», — сказал Ростовцев.

Восьмой этап Кубка мира стартует в Солт-Лейк-Сити (США) 14 февраля.