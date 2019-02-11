Губерниев: можно сделать этап в Лас-Вегасе и бегать круги штрафа вокруг рулеток

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» поделился впечатлениями от Кэнмора (Канада), где прошёл седьмой этап Кубка мира.

«Канадцы – очень добрые люди! Перед нами упал дяденька на льду, ударился головой и потерял сознание. На улице было минус 27. Мы его отнесли в ближайший магазин, подошли к местному парню, он вызвал 911. Мы пошли дальше за покупками в магазин, а через пять минут уже видели, как ему оказывают помощь. То есть скорая помощь в Кэнморе приехала за три с половиной минуты. Нам есть чему поучиться. И люди просто замечательные здесь! То и дело слышишь «Welcome to Canada”. Я за то, чтобы этапы в Северной Америке проходили каждый год. Сейчас ещё проинспектируем, что там подготовили нам подопечные Дональда Трампа. Но Канада в любом случае великолепна.

Ванкувер как альтернатива Кэнмору? Это, наверное, больше вопрос к тем людям, которые составляли календарь. У нас есть большой начальник по имени Макс Кобб, надо у него спросить, почему Кэнмор, а не Ванкувер. Конечно, было бы здорово проводить биатлон в Майами где-нибудь. Биатлон отлично смотрелся бы в Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе. Можно было бы вокруг рулеток бегать штрафные круги. Вообще же супер! Но так не происходит, так что пользуемся тем, что имеем", — написал Губерниев.

Из-за сильных морозов на этапе в Кэнморе были отменены спринтерские гонки.