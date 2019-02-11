Домрачева: возможно, Фуркад появится на чемпионате Европы в Беларуси

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что действующий обладатель Кубка мира, пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад может выступить на чемпионате Европы в Минске (Беларусь).



«Мартен Фуркад, возможно, появится, но не на Гонке Легенд, а на чемпионате Европы. Но об этом рано говорить. Хотя его оружие заявлено в список. Для всех болельщиков было бы здорово увидеть Мартена в Минске", — сказал Домрачева в эфире телеканала «Беларусь 1».



Чемпионат Европы по биатлону пройдёт с 20 по 24 февраля.

Мартен Фуркад не вошёл в состав сборной Франции на североамериканские этапы Кубка мира. В общем зачёте Кубка мира он занимает третью строчку.