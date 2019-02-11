Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что её супруг норвежец Уле-Эйнар Бьорндален примет участие в «Гонке легенд», которая состоится в Раубичах (Беларусь) 18 февраля. Немец Свен Фишер эти соревнования пропустит.

«Бьорндален будет участвовать в «Гонке легенд». У Свена Фишера, к сожалению, не получится. Он уезжает и не успеет вернуться с североамериканских этапов, где сотрудничает с телевидением. Передавал всем огромный привет», – сказала Домрачева в эфире телеканала «Беларусь 5».

Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира (20 побед). Фишер — четырёхкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира.