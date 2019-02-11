Резцова: для сильнейших российских биатлонистов отмена спринтов – это хорошо

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает правильным решение IBU преждевременно завершить этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) из-за сильных морозов.

«В независимости от пожеланий спортсменов было принято правильное решение. Температура падала ниже 20 градусов, выступать не разрешено ни по каким меркам! Для наших сильнейших спортсменов отмена спринтов – это хорошо. Даже если бы они хотели, в этот мороз ничего бы показать не смогли. Организаторы же провели две дисциплины, на которых наши ребята выступили достойно. Кто знает, как бы они пробежали спринт, да ещё бы и обморозились. А так, ещё и силы сэкономили. У нас впереди чемпионат мира! Девчонки, которые хотели показать себя в спринте, тоже ничего нового нам не продемонстрировали бы.

А как ещё организаторы могли поступить? Всё проходило нормально. Давайте тогда с первого дня отменять все старты и не проводить их вообще. Они переносили гонки, проводили их в разрешённую погоду. Когда было теплее минус 20. Провели всё четко. Понимаете, очень много болельщиков – дилетанты. Лишь бы написать, лишь бы высказаться. Они не входят в положение спортсмена.

Этапы в Канаде и США были испокон веков, их же не в первый раз проводят. Раньше такого вопроса — нужны или нет — не возникало. Другое дело, кого на эти этапы отправлять. Я считаю, что от сборной России полетели те, кто должен был. Саша Логинов борется за Кубок мира. Да, ему сложно, но второго места он не потерял и, думаю, уже не потеряет. Очки ему явно не помешают. Женя Гараничев сейчас тоже в хорошей форме, ему нужны были старты. Ведь простая подготовка и тренировки не гарантируют лучшей формы к чемпионату мира, чем полноценные гонки. Логинов и Гараничев – взрослые и опытные ребята, они свой выбор сделали. Я их только поддерживаю. Простартовались и менее опытные ребята, это лучше, чем бегать в Кубке IBU. Им здесь терять нечего, пусть набираются опыта. Пока они немножко сыроватые», – цитирует Резцову «Спорт день за днём».