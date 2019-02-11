Галкина: в 2000 году в России многие не знали, что такое кёрлинг

Двукратная чемпионка Европы по кёрлингу (2006, 2012) Екатерина Галкина отметила, что всё больше россиян открывают для себя этот вид спорта, хотя ещё сравнительно недавно он был в диковинку.

«Кёрлингом я начала заниматься в 2000 году. Тогда, услышав непонятное слово, люди переспрашивали. Они даже не понимали, о чём идёт речь. Теперь налицо прогресс. Могут многозначительно заметить: «А, это где камни…» Или спросить: «Ты трёшь или бросаешь?» Но в целом многие в теме: «Ну как же, видел по телевидению чемпионат Европы». По сравнению с ситуацией даже 10-летней давности – небо и земля!

На чемпионатах мира наши девушки неизменно на пьедестале почёта уже на протяжении пяти лет, а чемпионат Европы сборная России выигрывала четыре раза. Это не случайность, а свидетельство определённого уровня, который, надеюсь, будет только повышаться. Мальчики, откровенно говоря, до такого уровня пока недотягивают. У них медалей чемпионатов Европы и мира ещё не было. Ждём. Лучше поздно, чем никогда, но хотелось бы, чтобы пораньше.

В 2016 году Россия победила на чемпионатах мира и среди пар – в шведском Карлстаде, и среди команд – в Казани. В обоих турнирах принимали участие Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, которые позже в Пхёнчхане стали известны на весь свет. К сожалению, концовка получилась неприятной. Как говорится, чёрный пиар тоже пиар. Но хотелось бы, чтобы такого больше не случалось.

Что ждёт любителей кёрлинга в этом году? Прежде всего Универсиада, которая будет проходить в Красноярске. В конце марта – женский чемпионат мира в Дании, а в начале апреля – мужской в Канаде, на котором, будем надеяться, российской команде удастся пробиться в стадию плей-офф. Чемпионаты Европы пройдут в Швеции в ноябре", — цитирует Галкину «Команда России».