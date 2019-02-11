«Сунгуль» обыграла УГНТУ-ВНЗМ в гандбольной Суперлиге

«Сунгуль» из Снежинска на выезде одержала победу над уфимским УГНТУ-ВНЗМ со счётом 23:21 в чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. В составе победителей самым результативным стал Иван Фирсов, забивший 6 мячей. По четыре раза отличились Роберт Сафин, Сергей Кузьмин и Никита Арефин. У хозяев 5 мячей в активе Дмитрия Киреева.

«Сунгуль» одержала четвёртую победу в 16 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги, которую замыкает УГНТУ-ВНЗМ, потерпевший 13-е поражение.

В следующем матче 18 февраля УГНТУ-ВНЗМ на выезде сыграет со «Скифом», а «Сунгуль» 23 февраля примет «Каустик».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) – «Сунгуль» (Снежинск) — 21:23 (7:13).