Орсер не приедет с Медведевой на финал Кубка России в Великий Новгород

Канадский тренер Брайан Орсер сообщил, что не приедет с Евгенией Медведевой в Великий Новгород, где спортсменка 18-22 февраля будет участвовать в финале Кубка России по фигурному катанию.

«В этот раз с Евгенией поедет Трейси Уилсон», — приводит слова Орсера сайт телеканала «360».

В финале Кубка России пройдёт дополнительный отбор в сборную для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Японии 18-24 марта.

По итогам чемпионата России Медведева была второй запасной в сборной страны, но после чемпионата Европы в составе национальной команды могут произойти изменения. В Минске золото континентального первенства завоевала Софья Самодурова, олимпийская чемпионка Алина Загитова стала второй, а Станислава Константинова была только четвёртой.

На поездку в Сайтаму претендуют Медведева, Константинова и Елизавета Туктамышева, которая стала третьей в финале Гран-при, но пропустила чемпионат России из-за болезни.