Клебо может получить условный срок за ДТП

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо рискует получить условный тюремный срок за дорожно-транспортное происшествие, которое случилось в декабре 2018 года.



«Поскольку столкновение привело к серьёзной травме и материальному ущербу участников ДТП, обвинение считает, что этот инцидент является слишком серьёзным, чтобы его можно было урегулировать только штрафом. Обвинение даст оценку необходимому наказанию и предложит короткий условный срок», — передаёт VG, ссылаясь на пресс-релиз полиции Тренделага.

В аварии участвовали два автомобиля и пешеход. Вторая машина, за рулём которой был Клебо, подтолкнула первую, вследствие чего автомобиль, остановившийся у пешеходного перехода, сбил 12-летнюю девочку. Участники аварии получили только незначительные травмы, но дело о наезде было заведено. Йоханнес был лишён водительских прав.



Изначально предполагалось, что спортсмен отделается штрафом, но полиция посчитала случившееся достаточно серьёзным инцидентом, поэтому дело рассмотрит суд. Заседание состоится весной.



Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на чемпионат мира, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта.