Колобков: во всех видах на Универсиаде — 2019 будем претендовать на медали

Министр спорта России Павел Колобков на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о готовности Красноярска к проведению 2—12 марта Универсиады — 2019.

«Мы полностью готовы для проведения игр Универсиады: 11 видов спорта будут представлены на играх, будет разыграно 76 комплектов наград. Все виды спорта олимпийские и два вида спорта будут неолимпийские — спортивное ориентирование и впервые включённый в программу Универсиады хоккей с мячом.

Наша команда сейчас активно готовится. В расширенный список включили 800 человек. Утвердим окончательный состав 22 февраля, это по регламенту Международной федерации студенческого спорта.

Средний возраст команды — 21 год. Там есть и совсем молодые спортсмены, которые только начинают путь в спорте, но есть достаточно опытные, которые уже выступают и на чемпионатах мира, известные спортсмены.

Во всех видах спорта мы будем претендовать на завоевание медалей любого достоинства. Оцениваем подготовку наших спортсменов положительно. Думаю, выступление наших команд понравится зрителям. Продано уже 135 тысяч билетов», — приводит слова Колобкова официальный сайт Кремля.