В Кремле сожалеют об отказе Украины от участия в Универсиаде в Красноярске

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал отказ Украины прислать своих спортсменов на Универсиаду, которая пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта.

«Мы можем только высказать сожаление в связи с этим. Политики принимают такое решение, а студенты, спортсмены потом страдают. Не думаю, что большинство спортсменов рады в связи с этим, полагаю, они были бы рады принять участие в Универсиаде. К сожалению, иногда у наших соседей на Украине начинает превалировать такой подход — стрелять себе в ногу или отмораживать назло бабушке уши. Не думаю, что людям от этого хорошо», — приводит слова Пескова «Советский спорт».

Из-за дипломатической напряжённости между двумя странами в марте 2018 года правительство Украины запретило своим спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории России. Затем формулировка была изменена: спортсменам рекомендовано не участвовать в соревнованиях в России, так как в обратном случае их поездка не будет профинансирована.