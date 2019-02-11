Лыжники сборной России перед чемпионатом мира покатались на санках

Мужская часть сборной России по лыжным гонкам, которая готовится к чемпионату мира в Зеефельде (Австрия) под руководством Маркуса Крамера, в выходной день вместе с наставником каталась на санках. В катании приняли участие Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Артём Мальцев и Евгений Белов, который и рассказал о необычном выходном дне.

«Сегодня был классный день, отлично покатались на санках по специально подготовленной трассе. Время прошло незаметно. Наши девчонки испугались и не пошли. Подготовка к ЧМ подходит к концу», — написал Белов на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Евгения Белова в «Инстаграме».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 19 февраля по 3 марта.