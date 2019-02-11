Олимпийский чемпион по гребле погиб в возрасте 30 лет

Олимпийский чемпион 2012 года по академической гребле в составе восьмёрки Максимилиан Райнельт скоропостижно скончался в возрасте 30 лет, сообщает официальный сайт олимпийской сборной Германии. О гибели спортсмена, произошедшей во время катания на лыжах в Швейцарии, было объявлено 11 февраля.

Пятикратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады — 2016 завершил спортивную карьеру в 2016 году, чтобы сосредоточиться на завершении медицинского образования. В начале 2019 года Райнельт стал врачом сборной Германии по гребле U23 и уже на следующей неделе должен был сопровождать команду в тренировочный лагерь в Мекиненце (Испания).

В 2016 году Райнельт был удостоен высшей спортивной награды Германии Silbernes Lorbeerblatt.