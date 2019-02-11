Касперович: поездка в Северную Америку не мешает Логинову готовиться к ЧМ

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал, каких результатов ждёт от подопечного на чемпионате мира в Швеции.

«Поездка в Северную Америку абсолютно не мешает дальнейшей подготовке Александра к чемпионату мира. Будет большой перерыв между стартами. Логинов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира. Это два. Ну а в-третьих, не забывайте, что Логинов приносит очки не только в личную копилку, но и в национальную. Это серьёзные вещи! Полная квота на этапы Кубка мира.

Для чего мы тренируемся? Чтобы потом не выступать?! Североамериканские этапы были в нашем плане. Мы рассматривали участие Логинова на одном или двух этапах. Не смотрю ни на Фуркада, ни на Бё. У нас своя подготовка. Вы видите, Фуркад не тот, каким был. Конечно, он силён, но что-то у него не идёт. По всей видимости, они с тренером решили уйти в другое направление.

Какой результат Логинова на чемпионате мира буду считать удачным? Выигрыш. Выигрыш — это первое место. Второе — это уже проигрыш. В биатлоне считаются очень престижными смешанная и классическая эстафеты. Буду рад, если сборная России выиграет золото в одной из эстафет. Будет очень здорово повторить успех мужской сборной в Хохфильцене", — приводит слова Касперовича «Спорт день за днём».

Чемпионат мира по биатлону состоится в Эстерсунде (Швеция) в период с 7 по 17 марта.