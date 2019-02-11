Тренер из Перми: когда Медведева катала на Олимпиаде Каренину, многие плакали

Тренер пермской школы фигурного катания Валентина Тюкова, под руководством которой начинал заниматься Максим Траньков, а сейчас работают бронзовые призёры финала Гран-при и чемпионата России среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, рассказала, почему ей не нравится новая система оценок.

«Плохо отношусь к этим правилам. Все программы становятся похожими друг на друга: почти одинаковые вращения, почти одинаковые подъёмы, потому что главное — четвёртый уровень. При этом есть шикарные поддержки, которые можно исполнять очень красиво, но они, увы, второго или третьего уровня. Сложность в фигурном катании не должна убивать красоту. Зрители должны приходить на наши соревнования — как на спектакль. Это ведь не только спорт, но и искусство. О чём способны рассказать пробежка — прыжок, пробежка — прыжок? А когда Евгения Медведева катала на Олимпиаде свою «Анну Каренину», многие на трибунах плакали. И мороз шёл по коже», — приводит слова Тюковой «Деловой INтерес».