Определены победители индивидуальных гонок в отборе на юниорский ЧЕ по биатлону

В Саранске состоялись индивидуальные гонки в рамках отборочных соревнований на первенство Европы по биатлону среди юниоров. Победы одержали Андрей Кричун и Ксения Жужгова, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.



Биатлон. Всероссийские соревнования. Саранск

Индивидуальная гонка. 15 км. Юниоры

1. Андрей Кричун (Ленинградская область — Саратовская область) — 45.35,3 (1).

2. Антон Овсянников (ХМАО) — +13,0 (3).

3. Илья Новопашин (Тюменская область) — +34,3 (1).

4. Александр Бектуганов (Пермский край) — +44,0 (3).

5. Михаил Бурундуков (ХМАО-Югра) — +1.04,6 (2).



Индивидуальная гонка. 12,5 км. Юниорки

1. Ксения Жужгова (Тюменская область) — 47.16,8 (2).

2. Татьяна Воронова (ХМАО) — +7,0 (4).

3. Анастасия Гореева (Московская область) — +54,8 (6).

4. Анастасия Халиуллина (Мордовия — Саратовская область) — +1.03,5 (4).

5. Ольга Копнина (Тюменская область) — +1.21,9 (3).